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Нагибнев Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917

Отец: Нагибнев Семен Семенович

Мать: Нагибнева Анастасия Даниловна

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