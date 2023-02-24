Пупков Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Пупков Федор Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Шепелева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Пупкова Александра Косьмина
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Пупкова Александра Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921