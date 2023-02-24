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Пупков Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Пупков Федор Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Шепелева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Пупкова Александра Косьмина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пупков Семен Петрович

Мать ребёнка: Пупкова Александра Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупкова Александра Косьмина

Смерть
1921
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