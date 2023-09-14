Полынцев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полынцев Михаил Данилович

Мать: Полынцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынцева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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