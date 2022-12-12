Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никандр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно
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