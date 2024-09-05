Захарова (Стойкина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стойкин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Захаров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Эля Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Владимир