Гуцаев Батраз (Кача) Бубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцаев Батраз (Кача) Бубович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дзотова Люба х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Альбина Батразовна

Мать ребёнка: Дзотцоева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Света Батразовна

Мать ребёнка: Дзотцоева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Батраз Батразович

Мать ребёнка: Дзотцоева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Эдуард Батразович

Мать ребёнка: Дзотцоева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Хетаг Батразович

Мать ребёнка: Дзотцоева Оксана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзотцоева Оксана Михайловна

Смерть
Неизвестно
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