Фиона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Парфеновна

Отец ребёнка: Парфентий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Парфенович

Отец ребёнка: Парфентий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфентий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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