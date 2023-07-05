Фиона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Парфеновна
Отец ребёнка: Парфентий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Парфенович
Отец ребёнка: Парфентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфентий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно