Белоконь Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Кондратий

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Место рождения

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1824

Сын: Белоконь Григорий

Мать ребёнка: Белоконь Анна

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Анна

Смерть
Неизвестно
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