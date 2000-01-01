Белоконь Кондратий
Место рожденияХерсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1824
Сын: Белоконь Григорий
Мать ребёнка: Белоконь Анна
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоконь Анна
Смерть
Неизвестно