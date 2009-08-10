Ефремов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2009

Сын: Ефремов Давид Александрович

Мать ребёнка: Олесова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
?.10.2012

Сын: Ефремов Яромир Александрович

Мать ребёнка: Олесова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесова Наталья Николаевна

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