Ефремов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2009
Сын: Ефремов Давид Александрович
Мать ребёнка: Олесова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
?.10.2012
Сын: Ефремов Яромир Александрович
Мать ребёнка: Олесова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно