Солодовников Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.06.1901
Дочь: (Солодовников) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников Ирина Владимировна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно