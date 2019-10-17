Кузнецов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Николай Михайлович

Кузнецов Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Владимирская обл.

Дата рождения

17.10.1909

Дата смерти

26.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская обл.
Рождение ребёнка
21.11.1933

Дочь: Кузнецова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна

Владимирская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
19.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
26.08.1983
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close