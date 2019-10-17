Кузнецов Николай Михайлович
Место рожденияВладимирская обл.
Дата рождения17.10.1909
Дата смерти26.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская обл.
Рождение ребёнка
21.11.1933
Дочь: Кузнецова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна
Владимирская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
19.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Харитоновна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
26.08.1983
г. Чарджоу , Туркменской ССР