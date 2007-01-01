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Муслимова (Валитова) Гульсара Музаировна
Муслимова (Валитова) Гульсара Музаировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Валитов Музаир Муртазиевич
1931 г.р.
Мать
Валитова Разия Валиахметовна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Валитов Музаир Муртазиевич
Мать:
Валитова Разия Валиахметовна
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