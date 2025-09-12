Белов Иоанн Иоаннович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд
Супруги
Гнусина Васса Тарасиевна1881 г.р.
Дети
Петрова (Белова) Елена Ивановна20.04.1917 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1901 ст.
Жена: Гнусина Васса Тарасиевна
Старые Сулли, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1917
Дочь: Петрова (Белова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гнусина Васса Тарасиевна
Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд