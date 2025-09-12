Белов Иоанн Иоаннович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Белов Иоанн Иоаннович

Автор
ИП
Петров И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд

Супруги
Гнусина Васса Тарасиевна1881 г.р.
Дети
Петрова (Белова) Елена Ивановна20.04.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1901 ст.

Жена: Гнусина Васса Тарасиевна

Старые Сулли, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
20.04.1917

Дочь: Петрова (Белова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гнусина Васса Тарасиевна

Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд

Смерть
Неизвестно
Рождественское, Семено-Макаровская волость, Белебеевский уезд

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