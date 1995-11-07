Меркушева (Поздняя) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1956
Отец: Бабенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1976
Дочь: Меркушева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Меркушев Виктор
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Меркушев Виктор
Рождение ребёнка
13.12.1986
Дочь: Меркушева Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Меркушев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркушев Виктор