Меркушева (Поздняя) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Поздняя) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1956

Отец: Бабенко Иван Федорович

Мать: Поздняя Пелагея Корнеевна

Рождение ребёнка
12.10.1976

Дочь: Меркушева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Меркушев Виктор

Рождение ребёнка
1982

Сын: Меркушев Неиз Викторович

Отец ребёнка: Меркушев Виктор

Рождение ребёнка
13.12.1986

Дочь: Меркушева Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Меркушев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Виктор

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