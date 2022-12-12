Чечуйко Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Чечуйко Семен Петрович
Мать: не указана
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
01.07.1941
призван Лубенским РВК Лубенского р-на Полтавской обл. Украинской ССР Младший сержант. Призван 01.07.1941. Из ВПП 176 арм. зап. стрел. полка 6 гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта 25.03.1943 напр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно