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Чечуйко Николай Семенович

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Место рождения

Василевка, Полтавська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Чечуйко Семен Петрович

Мать: не указана

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
01.07.1941
призван Лубенским РВК Лубенского р-на Полтавской обл. Украинской ССР Младший сержант. Призван 01.07.1941. Из ВПП 176 арм. зап. стрел. полка 6 гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта 25.03.1943 напр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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