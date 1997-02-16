Шаманина (Смирнова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2018
Дочь: Шаманина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Шаманин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.2021
Дочь: Шаманина Полина Андреевна
Отец ребёнка: Шаманин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно