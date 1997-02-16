Шаманина (Смирнова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Смирнова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1996 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2018

Дочь: Шаманина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.2021

Дочь: Шаманина Полина Андреевна

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманин Андрей Васильевич

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