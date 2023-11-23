Калинников Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинников Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: (Калинников) Семен

Мать: неизвестно

Калинников Иван Семенович (ок. 1793 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Понизья Галичского уезда Семена. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ЯрИ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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