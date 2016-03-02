Кужель Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужель Антонина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1938

Дата смерти

02.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1967

Дочь: Кужель Елена Петровна

Отец ребёнка: Кужель Пётр Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужель Пётр Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужель Пётр Федотович

Смерть
02.03.2016
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