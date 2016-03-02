Кужель Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1938
Дата смерти02.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1967
Дочь: Кужель Елена Петровна
Отец ребёнка: Кужель Пётр Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кужель Пётр Федотович
Смерть
02.03.2016