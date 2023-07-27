Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1945
Отец: Пуляев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1966
Отец ребёнка: Бахур Евгений Антонович
Рождение ребёнка
14.10.1973
Сын: Бахур Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Бахур Евгений Антонович