Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахур (Пуляева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1945

Отец: Пуляев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахур Евгений Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1966

Сын: Бахур Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бахур Евгений Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1973

Сын: Бахур Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Бахур Евгений Антонович

Москва, город федерального значения Москва

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