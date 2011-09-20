Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1964

Дата смерти

20.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1964

Отец: Барычев Евгений

Мать: Бырычева Нина Афанасьвна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Шнейдер Элеонора

Отец ребёнка: Шнейдер Алексей Генрихович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1990

Дочь: Сергеева Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.09.2011

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