Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1964
Дата смерти20.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1964
Отец: Барычев Евгений
Мать: Бырычева Нина Афанасьвна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Шнейдер Элеонора
Отец ребёнка: Шнейдер Алексей Генрихович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1990
Дочь: Сергеева Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.09.2011