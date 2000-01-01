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Кошкин Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кошкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Тереньтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Евдокия Тереньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Смерть
30.08.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ
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