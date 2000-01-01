Кошкин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти30.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кошкин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Тереньтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Смерть
30.08.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ