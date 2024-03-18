Астафьева Афимья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Афимья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Домна Федорова

Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Астафьев Семен Федоров

Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Федор Антипов

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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