Астафьева Афимья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Домна Федорова
Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Астафьев Федор Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно