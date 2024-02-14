Волжская (Кривошеева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжская (Кривошеева) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волжская) Вера

Отец ребёнка: Волжский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волжская) Елена

Отец ребёнка: Волжский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волжский Николай

Отец ребёнка: Волжский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волжский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волжский Александр

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривошеев Александр

Отец ребёнка: Волжский Александр

Рождение ребёнка
04.04.1922

Сын: Волжский Леонид

Отец ребёнка: Волжский Александр

Смерть
Неизвестно

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