Волжская (Кривошеева) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волжская) Вера
Отец ребёнка: Волжский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волжская) Елена
Отец ребёнка: Волжский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волжский Николай
Отец ребёнка: Волжский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волжский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волжский Александр
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кривошеев Александр
Отец ребёнка: Волжский Александр
Рождение ребёнка
04.04.1922
Сын: Волжский Леонид
Отец ребёнка: Волжский Александр
Смерть
Неизвестно