Внукова Анастасия Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внукова Анастасия Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1921 г.р.

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Внуков Кирилл Ермолаевич

с Кащеевка Салтыковского района Балашовской области
Рождение ребёнка
28.08.1921

Сын: Внуков Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Внуков Кирилл Ермолаевич

с Кащеевка Салтыковского района Балашовской области
Смерть
1931
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