Внукова Анастасия Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Внуков Кирилл Ермолаевич
с Кащеевка Салтыковского района Балашовской области
Рождение ребёнка
28.08.1921
Отец ребёнка: Внуков Кирилл Ермолаевич
с Кащеевка Салтыковского района Балашовской области
Смерть
1931