Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Важник Яков Хведорович

Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Важник Кондрат Хвёдорович

Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Важник Степан Хвёдорович

Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович

Смерть
1865

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