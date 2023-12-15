Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Важник Кондрат Хвёдорович
Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Важник Хвёдор Прокопович
Смерть
1865