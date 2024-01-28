Чертков Дмитрий
Место рожденияс.Михайловское Киргизская ССР
Дата рождения07.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Чертков Макар
Мать: Черткова (Пуха) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник медицинской службы | начальник госпиталя г. Балтийск
Военная награда
Неизвестно
За оборону Ленинграда | Подвиг народа | https://podvignaroda.ru/?#id=1537247911&tab=navDetailDocument
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени | Подвиг народа | https://podvignaroda.ru/?#id=1522230613&tab=navDetailManUbil
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | POISK.RE | https://poisk.re/person/officers/7485321
Смерть
Неизвестно