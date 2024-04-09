Семен Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Варламовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Семенович
Мать ребёнка: Евгения Варламовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Афиноген Семенович
Мать ребёнка: Евгения Варламовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: Евгения Варламовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Николай Семенович
Мать ребёнка: Евгения Варламовна
Смерть
Неизвестно