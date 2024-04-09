Семен Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Варламовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Семенович

Мать ребёнка: Евгения Варламовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Афиноген Семенович

Мать ребёнка: Евгения Варламовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: Евгения Варламовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Николай Семенович

Мать ребёнка: Евгения Варламовна

Смерть
Неизвестно

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