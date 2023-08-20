Никитина Василиса Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1900
Дата смерти30.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1936
Сын: Никитин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Храпова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина - Моисеенкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич
Смерть
30.10.1985