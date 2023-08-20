Никитина Василиса Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Василиса Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1900

Дата смерти

30.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1936

Сын: Никитин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Храпова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина - Моисеенкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Васильевич

Смерть
30.10.1985
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