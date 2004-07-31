Шабанова (Тихонская) Жанна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 11.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.07.1977
Отец: Виктор Иванович
Мать: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1995
Дочь: Майсечук Виктория Вячеславовна
Отец ребёнка: Митин Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
31.07.2004
Муж: Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
03.12.2004
Отец ребёнка: не указан