Шабанова (Тихонская) Жанна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Тихонская) Жанна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 11.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЖШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.07.1977

Отец: Виктор Иванович

Мать: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1995

Дочь: Майсечук Виктория Вячеславовна

Отец ребёнка: Митин Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
31.07.2004

Муж: Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
03.12.2004

Сын: Шабанов Захар Викторович

Отец ребёнка: не указан

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