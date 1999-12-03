Архипова (Вершинина) Зиновья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Вершинина) Зиновья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

28.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1919

Сын: Архипов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.04.1923

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Большакова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.10.1928

Сын: Архипов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Смерть
28.11.1960
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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