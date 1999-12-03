Архипова (Вершинина) Зиновья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти28.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1919
Сын: Архипов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.1923
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Большакова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1928
Сын: Архипов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич
Смерть
28.11.1960
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область