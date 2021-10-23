Копанева (Копанева) Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти19.02.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1912 и 1924
Рождение ребёнка
09.01.1925
Сын: Копанев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич
дер. Арвази, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Копанев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич
Аравазь-Пельга, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.02.1938
Можга, Удмуртская Республика Россия