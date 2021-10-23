Копанева (Копанева) Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копанева (Копанева) Наталья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

19.02.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1912 и 1924

Муж: Копанев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Копанев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич

дер. Арвази, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Копанев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич

Аравазь-Пельга, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копанев Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.02.1938
Можга, Удмуртская Республика Россия
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