Людскова Ирина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1885
Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Людскова Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов
Рождение ребёнка
10.08.1888
Дочь: Людскова Васса Даниловна
Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов
Смерть
Неизвестно