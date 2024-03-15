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Людскова Ирина Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людсков Даниил Андронов

Рождение ребёнка
13.04.1885

Сын: Людсков Симеон Данилович

Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов

Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Людскова Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов

Рождение ребёнка
10.08.1888

Дочь: Людскова Васса Даниловна

Отец ребёнка: Людсков Даниил Андронов

Смерть
Неизвестно

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