Ахмедьянов Акрам Нусратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьянов Акрам Нусратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1954

Дата смерти

29.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1954

Отец: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Мать: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна

Рождение ребёнка
02.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна

Рождение ребёнка
09.03.1978

Дочь: Ахмедьянова Эльвира Акрамовна

Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна

Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Ахмедьянова Айгуль Акрамовна

Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна

Смерть
29.05.2023
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