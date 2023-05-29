Ахмедьянов Акрам Нусратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1954
Дата смерти29.05.2023
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1954
Рождение ребёнка
02.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна
Рождение ребёнка
09.03.1978
Дочь: Ахмедьянова Эльвира Акрамовна
Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Ахмедьянова Айгуль Акрамовна
Мать ребёнка: Ахмедьянова Савия Нигматжановна
Смерть
29.05.2023