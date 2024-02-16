Худолеев Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Худолеев Иван Васильевич
Мать: Матрена Никитична
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Худолеев Александр Абрамович
Мать ребёнка: Худолеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худолеева Анна (Нюра) Абрамовна
Мать ребёнка: Худолеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худолеева Степанида Абрамовна
Мать ребёнка: Худолеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худолеева Арина Абрамовна
Мать ребёнка: Худолеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худолеева Мария
Смерть
Неизвестно