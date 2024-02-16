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Худолеев Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Худолеев Иван Васильевич

Мать: Матрена Никитична

Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Худолеев Александр Абрамович

Мать ребёнка: Худолеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худолеева Анна (Нюра) Абрамовна

Мать ребёнка: Худолеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худолеева Степанида Абрамовна

Мать ребёнка: Худолеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худолеева Арина Абрамовна

Мать ребёнка: Худолеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худолеева Мария

Смерть
Неизвестно
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