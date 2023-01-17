Железнова (Железнова) Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Железнова) Февронья

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Место рождения

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Пимен

Мать: не указана

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Железнова Офимия

Отец ребёнка: Железнов Павел

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Железнов Павел

Отец ребёнка: Железнов Павел

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Железнов Павел

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Железнов Павел

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Павел

Смерть
Неизвестно
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