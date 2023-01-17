Железнова (Железнова) Февронья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Пимен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Железнова Офимия
Отец ребёнка: Железнов Павел
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Железнов Павел
Отец ребёнка: Железнов Павел
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Железнов Павел
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Железнов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Павел
Смерть
Неизвестно