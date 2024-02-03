Буркин Александр
Место рожденияс. Федоровка, Федоровский район
Дата рождения11.09.1955
Дата смерти03.02.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Федоровка, Федоровский район
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
04.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2024
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область