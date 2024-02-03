Буркин Александр 11.09.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буркин Александр

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Место рождения

с. Федоровка, Федоровский район

Дата рождения

11.09.1955

Дата смерти

03.02.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Федоровка, Федоровский район
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
04.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2024
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область

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