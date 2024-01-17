Захарьящева Мария Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Захарьящева Арина Клеменова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно