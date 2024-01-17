Захарьящева Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьящева Мария Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Захарьящева Арина Клеменова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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