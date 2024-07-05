Варнавский Михаил
Место рождения
Дата рождения05.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911
Отец: Варнавский Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно