Варнавский Михаил 05.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варнавский Михаил

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

05.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1869 и 1870 г.р.

Мать

Между 1877 и 1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911

Отец: Варнавский Прокофий

Мать: Варнавская (Ломтёва) Татьяна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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