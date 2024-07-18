Черепнина Нина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепнин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепнин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Самошина (Черепнина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович
Смерть
Неизвестно