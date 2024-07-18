Черепнина Нина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепнина Нина Леонтьевна

Черепнина Нина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепнин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепнин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Самошина (Черепнина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Черепнин Сергей Руфович

Смерть
Неизвестно

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