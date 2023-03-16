Неруцак Иван Васильевич
мужской, родился 07.11.1937, Должок, Чернівецька область
умер 05.07.1975, Новоселица, Чернівецька область
ОтецНеруцак Василий Левкович13.03.1914 г.р.
МатьНеруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна20.12.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937
Должок, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.08.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
27.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.1975