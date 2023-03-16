Неруцак Иван Васильевич 07.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Неруцак Иван Васильевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 07.11.1937, Должок, Чернівецька область

умер 05.07.1975, Новоселица, Чернівецька область

Отец
Неруцак Василий Левкович13.03.1914 г.р.
Мать
Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна20.12.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937

Отец: Неруцак Василий Левкович

Мать: Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна

Должок, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Новоселица, Чернівецька область

Бракосочетание
10.08.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
27.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоселица, Чернівецька область

Рождение ребёнка
12.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоселица, Чернівецька область

Смерть
05.07.1975
Новоселица, Чернівецька область

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