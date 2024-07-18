Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Меньший Иван Ильич2

Отец ребёнка: Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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