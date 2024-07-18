Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Сын: Меньший Иван Ильич2
Отец ребёнка: Илья Иванович
Смерть
Неизвестно