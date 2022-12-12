Ромейко-Гурко (фон Корф) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромейко-Гурко (фон Корф) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.02.1795

Дата смерти

27.02.1840

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1795

Отец: Baron Von Korff Алексей Григорьевич

Мать: Фон Корф Настасья Александровна

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Sofya Vladimirovna

Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Larentina Vladimirovna

Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Mariamna Vladimirovna

Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Romeiko-Gurko Yosif Vladimirovich

Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Александровка, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Смерть
27.02.1840
Похороны
27.02.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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