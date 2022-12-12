Ромейко-Гурко (фон Корф) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1795
Дата смерти27.02.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1795
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Sofya Vladimirovna
Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Larentina Vladimirovna
Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Mariamna Vladimirovna
Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Romeiko-Gurko Yosif Vladimirovich
Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Александровка, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Смерть
27.02.1840
Похороны
27.02.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния