Десятова (Мелихова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова (Мелихова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелихов Николай Иванович

Мать: Мелихова (Постол) Вера Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1980

Сын: Десятов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1982

Дочь: Десятова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1995

Дочь: Десятова Хуснетдинова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович

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