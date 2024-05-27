Десятова (Мелихова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1980
Сын: Десятов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1982
Дочь: Десятова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1995
Дочь: Десятова Хуснетдинова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Десятов Владимир Иванович