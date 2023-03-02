Лерман Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лерман Евсей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Лерман Хуно Иосифович

Мать: Лерман Соня

Смерть
2005
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