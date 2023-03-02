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Лерман Евсей
Лерман Евсей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Лерман Хуно Иосифович
1911 г.р.
Мать
Лерман (Шапиро) Соня
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Лерман Хуно Иосифович
Мать:
Лерман Соня
Смерть
2005
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