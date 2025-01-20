Никитин Иван Епифанович
мужской, родился 1901
умер 31.10.1974, Исилькуль, Россия
Супруги
Никитина Александра Фёдоровна1902 г.р.
Дети
(Никитина) ВалентинаДо 1926 г.р.
Никитин Михаил16.08.1927 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: (Никитина) Валентина
Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.08.1927
Сын: Никитин Михаил
Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна
Исилькуль, Россия
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Никитин Борис
Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна
Смерть
31.10.1974
Исилькуль, Россия