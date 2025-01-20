Никитин Иван Епифанович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Никитин Иван Епифанович

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1901

умер 31.10.1974, Исилькуль, Россия

Супруги
Никитина Александра Фёдоровна1902 г.р.
Дети
(Никитина) ВалентинаДо 1926 г.р.
Никитин Михаил16.08.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: (Никитина) Валентина

Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.08.1927

Сын: Никитин Михаил

Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна

Исилькуль, Россия

Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Никитин Борис

Мать ребёнка: Никитина Александра Фёдоровна

Смерть
31.10.1974
Исилькуль, Россия

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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