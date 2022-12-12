(Тушина) Любовь Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тушина) Любовь Тимофеева

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890

Отец: Тушин Тимофей Михайлов

Мать: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Черников Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Черников Михаил Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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