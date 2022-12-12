(Тушина) Любовь Тимофеева
Место рождения
Дата рождения15.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890
Отец: Тушин Тимофей Михайлов
Мать: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.02.1915
Сын: Черников Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Черников Михаил Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно