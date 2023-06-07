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Настасья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Терещенков Василий Никифоров

Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Терещенков Семен Никифоров

Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Терещенков Потап Никифоров

Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Анисим Никифоров

Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Никифор Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1795
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