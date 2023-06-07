Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Терещенков Василий Никифоров
Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Терещенков Семен Никифоров
Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Терещенков Потап Никифоров
Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Анисим Никифоров
Отец ребёнка: Терещенков Никифор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1795