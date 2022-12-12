Инякин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Инякина Александра Ивановна
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 456. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти станицы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1882