Ковалёв Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1949
Дочь: Ковалёва Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Вера Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Василий Николаевич
Мать ребёнка: Тюрина Дарья
Смерть
Неизвестно