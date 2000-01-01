Чередов Евсей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чередов Иван Яковлев
Мать: Чередова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Чередов Илья Евсеев
Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Матрёна Евсеева
Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ульяна Евсеева
Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Чередов Иван Евсеев
Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Орина Никитина
Смерть
1791