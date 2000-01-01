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Чередов Евсей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Чередов Иван Яковлев

Мать: Чередова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Чередов Илья Евсеев

Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чередов Алексей Евсеев

Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Матрёна Евсеева

Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ульяна Евсеева

Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чередов Иван Евсеев

Мать ребёнка: Чередова Орина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Орина Никитина

Смерть
1791
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